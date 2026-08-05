Tiroteio na Carolina do Norte causa "múltiplas mortes"

Uma pessoa foi transferida para um hospital. Ainda não há informações sobre o suspeito.

A polícia da Carolina do Norte foi esta quarta-feira mobilizada para uma residência após relatos de um tiroteio em massa, informaram as autoridades locais à WRAL News. Segundo o Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte, houve "múltiplas mortes" e uma pessoa foi levada para o Hospital da Universidade Duke com um ferimento de bala.

A carregar o vídeo ... Tiroteio faz vários mortos na Carolina do Norte, EUA

Segundo o jornal New York Post, o tiroteio ocorreu no condado de Caswell, no norte de Raleigh, por volta das 8h locais (13h de Lisboa) desta quarta-feira. "O incidente ocorreu por volta das 8h30. Os agentes do Departamento de Polícia de Caswell e a Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte responderam imediatamente", escreveu o departamento numa publicação no Facebook.

As autoridades estão agora a investigar o sucedido. Para já, ainda não há informações sobre o suspeito e a polícia não divulgou o nome ou número de vítimas.

“Não há ameaça para o público em geral neste momento. O gabinete do xerife do Condado de Castle está a trabalhar para reunir os factos do caso”, disse o Departamento de Investigação da Carolina do Norte citado pelo New York Post.

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