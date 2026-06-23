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Nancy Gomes: “Falamos da ausência do Estado, que pactua com grupos criminosos” É filha de emigrantes portugueses , nasceu na Venezuela e é professora universitária em Lisboa. Quer acreditar que a transição política está para breve, mas diz para isso acontecer “é preciso muita pressão de dentro e de fora”.

Francisco Máximo Gaié 23 de junho de 2026 às 23:00
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É filha de emigrantes portugueses , nasceu na Venezuela e é professora universitária em Lisboa. Quer acreditar que a transição política está para breve, mas diz para isso acontecer “é preciso muita pressão de dentro e de fora”.

Nancy Gomes nasceu em 1968 em El Tigre, um “enclave petrolífero” no norte da Venezuela, filha de pais madeirenses. Veio para Portugal tirar o doutoramento e em 1995 começou a lecionar Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa. Escreveu Venezuela: um país em suspenso, onde faz um retrato da história do país desde a independência, conquistada por Simón Bolívar em 1811, até à recente “extração de Maduro”.

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