Segundo a Human Rights Watch foram executadas 300 pessoas durante o final do mês de março no Mali. Os Estados Unidos e a União Europeia pedem uma investigação independente para apurar os factos.

Exército do Mali acusado de matar centenas de pessoas em cerco a cidade

A organização de direitos humanos Human Rights Watch denunciou que as forças armadas do Mali, juntamente com soldados estrangeiros, terão executado de forma sumária cerca de 300 pessoas entre 27 e 31 de março.