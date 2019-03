Avião com 50 pessoas a bordo incendeia-se no aeroporto de Teerão

Autoridades iranianas estão no local.

Um avião incendiou-se no aeroporto de Mehrabad, em Teerão, com cerca de 50 passageiros a bordo, informou a agência de notícias Fars num post no Twitter, citada pela Reuters.



Os 50 passageiros foram evacuados.



Os serviços de emergência estão a combater o incêndio.



De acordo com a mesma fonte, não há registo de feridos.