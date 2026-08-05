Ataque com faca em Londres faz vários feridos

Um ataque com faca em Covent Garden, Londres, fez esta quarta-feira vários feridos, informou a Polícia Metropolitana. As autoridades detiveram uma mulher de 47 anos por suspeitas de porte de arma branca e agressão. No local foi apreendida "uma tesoura".

O alerta para um esfaqueamento na Rua Endell foi dado pelas 12h29 desta quarta-feira, segundo o Serviço de Ambulâncias de Londres. À chegada, as autoridades encontraram quatro homens - de 34, 39, 42 e 52 anos - com ferimentos de faca, que foram imediatamente avaliados no local. "Foi um pouco assustador", disse uma testemunha à Sky News.

Para o local foram mobilizadas várias "ambulâncias, um paramédico num carro de resposta rápida e um oficial de resposta a incidentes", adiantou um porta-voz do Serviço de Ambulâncias citado pela Sky News. "Acionamos também o serviço de ambulância aérea de Londres."

A Polícia Metropolitana de Camden diz acreditar que o incidente está relacionado com a saúde mental da suspeita, mas não forneceram mais detalhes. Informaram apenas que a investigação está já na sua fase final.

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