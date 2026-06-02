Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

JUSTIÇA. OS CASOS QUE ABALARAM O GOVERNO SOCIALISTA

A teia de corrupção espanhola

Francisco Máximo Gaié 23:00

Em oito anos de governação, o círculo pessoal de Pedro Sánchez deixou um rasto de processos judiciais. Na lista há espaço para familiares e líderes do PSOE.

Eram 103 peças, incluindo 41 pendentes, 15 colares, 11 braceletes, oito anéis, oito relógios e mais 20 objetos de luxo: as joias (além de discos rígidos e pens) apreendidas a semana passada num cofre nas buscas ao escritório do ex-primeiro-ministro José Luís Zapatero, tornaram-se o novo filão de memes da política espanhola. Há rubis, esmeraldas e safiras. O socialista terá explicado que são um misto da herança da mulher e de “presentes de viagem”. Mas a avaliação do secretário geral da Associação de Joalheiros, Ourives e Relojoeiros de Madrid, Armando Rodríguez, para a imprensa espanhola, indicou que deverão valer acima de 3 milhões de euros. Algumas das peças são tão exclusivas que estarão ao alcance de dois ou três especialistas em Espanha.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Milhões de euros Mil Milhões de euros Com quem vai casar? Casa nova Pedro Sánchez Partido Socialista Operário Espanhol Begoña Gómez Madrid Manos Limpias Gibraltar Portugal Suíça
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A teia de corrupção espanhola