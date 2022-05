Galiza, paraíso gastronómico

Os quilómetros de praias de areia fina e as paisagens deslumbrantes são diretamente proporcionais à qualidade do cenário gastronómico que se encontra do outro lado da fronteira.

Ao visitar as praias da Galiza, poderá questionar-se sobre a razão por que nunca terá visitado este território do outro lado da fronteira. As águas límpidas lembram destinos paradisíacos do outro lado do mundo – mas nem só as praias e as paisagens verdejantes do interior justificam uma visita a esta região espanhola a norte de Portugal. A gastronomia é, por si, um motivo mais que válido para justificar a deslocação.