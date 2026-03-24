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Entre Portugal e Espanha, uma viagem com um pé de cada lado

Escolhemos duas zonas de fronteira para descobrir as realidades, belezas naturais e o património que unem os dois países.

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Edição de 17 a 23 de março
Entre Portugal e Espanha, uma viagem com um pé de cada lado
Ricardo Santos 24 de março de 2026 às 23:00
Pessoas aproveitam dia de sol entre barcos na fronteira de Portugal e Espanha
Pessoas aproveitam dia de sol entre barcos na fronteira de Portugal e Espanha

Uma viagem com o rio Guadiana como denominador comum permite descobrir três destinos ligados pela história, pela natureza e pela cultura raiana: Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António. O itinerário ideal pode ser realizado num ou dois dias, permitindo explorar centros históricos, reservas naturais e paisagens únicas. As semelhanças das três são geográficas, sociais, culturais, mas também políticas e formais, sob a designação Eurocidade do Guadiana.

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