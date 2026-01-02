Sábado – Pense por si

Último episódio de Stranger Things fatura milhões nos cinemas

Salas de cinema norte-americanas faturaram entre 25 e 28 milhões de dólares.

Renata Lima Lobo 02 de janeiro de 2026 às 18:52
Elenco de 'Stranger Things' investiga acontecimentos em cidade militarizada
Elenco de "Stranger Things" investiga acontecimentos em cidade militarizada Netflix

A 31 de Dezembro, a Netflix emitiu o aguardado último episódio a série , com uma duração de mais de duas horas. Nos Estados Unidos, o dia foi marcado pela exibição do mesmo episódio em mais de 500 salas de cinema e a calcula que tenham faturado entre 25 e 28 milhões de dólares, no total (mais ou menos entre 21,3 e 23,9 milhões de euros).

A revista avança, no entanto, que é complicado chegar a um número exato, devido às diferenças no preço dos bilhetes vendidos: "A AMC e a Cinemark cobraram 20 dólares por um voucher de concessão, por exemplo, enquanto a Regal Cinemas e outros circuitos cobraram 11 dólares, uma referência à personagem interpretada por Millie Bobby Brown".

Assinada pelos Duffer Brothers, Stranger Things faz homenagem aos filmes de aventura e ficção científica dos anos 80, década em que é ambientada, e é um dos maiores sucessos de sempre do streaming. Estreou em 2016 e termina quase uma década depois, à quinta temporada. Para já, está confirmado um spin-off.

