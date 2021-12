Ricardo Soler: um ator-cantor português a viver um sonho

As mais lidas GPS

Depois de dois anos difíceis em Portugal, Ricardo Soler arriscou e foi tentar a sua sorte em Espanha. Uma pandemia e alguns castings depois, o ator e também cantor português internacionalizou a carreira ao entrar no musical “El Tiempo entre Costuras”. À SÁBADO conta-nos como tudo aconteceu.

É a primeira vez que Ricardo Soler passa o Natal longe de casa. "Vai custar um bocadinho, mas felizmente nos dias de hoje temos as tecnologias", diz ao telefone a um dia de aterrar em Valência. A ausência, porém, deve-se a um bom motivo: depois da estreia em Saragoça, o ator e cantor português que faz parte do elenco de "El Tiempo entre Costuras" segue para a capital da Comunidade Valenciana para uma temporada que acaba no dia 28 de dezembro. "Vou depois a Portugal".