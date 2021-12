Tiago Rodrigues apresenta clássico de Tchékhov em Lisboa

Depois de ser nomeado novo diretor do icónico festival francês de Avignon, Tiago Rodrigues, o ex-diretor do Teatro Nacional D. Maria II e talvez o mais destacado entre os encenadores e dramaturgos portugueses contemporâneos, retorna à casa que lhe conferiu o título para a sua volta da vitória. Não apenas porque traz um espetáculo estreado em Avignon, protagonizado por uma das mais cobiçadas atrizes francesas, Isabelle Huppert – uma “recetora universal”, nas suas palavras, porque “toda a gente quer trabalhar com ela” –, mas principalmente porque o faz com um texto intimamente ligado a todo o seu percurso artístico: “Mesmo quando estava a trabalhar Shakespeare ou Sófocles, era inspirado por Tchékhov.”