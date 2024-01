Gaming: testámos o ROG Ally, o computador-consola da Asus

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

A aposta da Asus combina o corpo de uma consola portátil com a potência de um computador. O resultado é uma simbiose que para principiantes pode ser confusa: explicamos-lhe porquê.

No mercado desde 2023, o software do ROG já recebeu algumas atualizações

No mercado desde 2023, o software do ROG já recebeu algumas atualizações D. R.

Desembalar um híbrido consola e computador pela primeira vez é um marco inesquecível na vida de um gamer ávido que se orgulha de ter terminado todos os jogos em que perdeu horas de vida. Foi essa a sensação quando os olhos e as mãos pousaram pela primeira vez no ROG Ally, sentindo os seus 608 gramas e o promissor processador AMD Ryzen Z1 Extreme com GPU de alta performance, 16 GB de RAM e Windows 11 a correr num ecrã LCD de 7 polegadas. Não durou muito.