Louis Vuitton, DOGUE e Adidas: 2025 foi o ano em que as marcas se renderam aos patudos

Este ano, os cães entraram no centro da estratégia de várias marcas, da moda ao desporto.

22 de dezembro de 2025 às 11:32
Em 2025, os cães deixaram de ser apenas o elemento fofo para passarem a ocupar o lugar principal em campanhas, do luxo ao desporto, das ativações de marca aos media. Há marcas a vestir os animais, outras a recrutar embaixadores de quatro patas e até revistas emblemáticas como a Vogue que criou uma versão dedicada aos nossos amigos de quatro patas.

