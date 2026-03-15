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Um smartphone para animais? Novo dispositivo permite que cães e gatos "telefonem" aos donos quando precisam de atenção

Já imaginou o seu cão a ligar-lhe quando tem fome ou quer ir à rua? Um novo dispositivo apresentado em Barcelona quer tornar essa ideia realidade.

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Edição de 10 a 16 de março
15 de março de 2026 às 11:07
Um smartphone para animais? Novo dispositivo permite que cães e gatos 'telefonem' aos donos quando precisam de atenção
Um smartphone para animais? Novo dispositivo permite que cães e gatos "telefonem" aos donos quando precisam de atenção

Um novo dispositivo tecnológico promete aproximar ainda mais a relação entre humanos e os seus animais de estimação. Chama-se PetPhone e é um wearable que foi apresentado no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, concebido para permitir que cães e outros animais contactem os donos quando precisam de atenção.

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