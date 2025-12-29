Sábado – Pense por si

Pets

Tenha uma Passagem de Ano sem traumas. Siga estas dicas para preparar o seu animal para os fogos de artifício

Tremores, tentativas de fuga, esconderijos improváveis. Se o seu animal entra em pânico com fogos de artifício, este artigo é para si.

Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
Tenha uma Passagem de Ano sem traumas. Siga estas dicas para preparar o seu animal para os fogos de artifício
SÁBADO 29 de dezembro de 2025 às 10:15
Tenha uma passagem de ano sem traumas. Prepare o seu animal para os fogos de artifício
Tenha uma passagem de ano sem traumas. Prepare o seu animal para os fogos de artifício

A passagem de ano pode ser um espetáculo para nós, mas para muitos cães e gatos é puro terror. Enquanto estamos a brindar e a em contagem decrescente para o novo ano, eles estão a ouvir estrondos sem aviso, luzes a piscar lá fora e vizinhos aos gritos. Do ponto de vista deles, parece um ataque. E o resultado são tremores, salivação, arfar, tentativas de fuga, esconderijos improváveis e, em casos mais graves, comportamentos perigosos como saltar varandas ou partir portas.

Leia o artigo completo no site da

Artigos Relacionados
Tópicos Terrorismo Crime lei e justiça
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Tenha uma Passagem de Ano sem traumas. Siga estas dicas para preparar o seu animal para os fogos de artifício