Tenha uma Passagem de Ano sem traumas. Siga estas dicas para preparar o seu animal para os fogos de artifício

Tremores, tentativas de fuga, esconderijos improváveis. Se o seu animal entra em pânico com fogos de artifício, este artigo é para si.

Tenha uma passagem de ano sem traumas. Prepare o seu animal para os fogos de artifício

A passagem de ano pode ser um espetáculo para nós, mas para muitos cães e gatos é puro terror. Enquanto estamos a brindar e a em contagem decrescente para o novo ano, eles estão a ouvir estrondos sem aviso, luzes a piscar lá fora e vizinhos aos gritos. Do ponto de vista deles, parece um ataque. E o resultado são tremores, salivação, arfar, tentativas de fuga, esconderijos improváveis e, em casos mais graves, comportamentos perigosos como saltar varandas ou partir portas.

