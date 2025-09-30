Sábado – Pense por si

Pets

Tem um animal de companhia? Então não pode mesmo perder a Expo Animal

O evento dedicado a todos os animais de companhia decorre nos dias 4 e 5 de outubro, no Forum Braga.

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
Tem um animal de companhia? Então não pode mesmo perder a Expo Animal
SÁBADO 30 de setembro de 2025 às 15:41
Vive em Braga? Aproveite para visitar a Expo Animal, já em outubro!
Vive em Braga? Aproveite para visitar a Expo Animal, já em outubro!

Prepare-se para um fim de semana cheio de energia, miados, latidos e até alguns sons exóticos! Nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, o Forum Braga recebe a 13.ª edição da Expo Animal, um dos maiores eventos nacionais dedicados aos animais de companhia. Dois dias inteiros onde cães, gatos e espécies exóticas serão os protagonistas, acompanhados de dezenas de expositores e atividades para toda a família.

Leia o artigo na integra no site da

Artigos Relacionados
Tópicos Animais Crime lei e justiça Forum Braga
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

Tem um animal de companhia? Então não pode mesmo perder a Expo Animal