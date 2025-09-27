Sábado – Pense por si

Pets

Dia Internacional do Coelho: aqui estão 7 curiosidades sobre estes animais tão fofos

Estes animais têm conquistado cada vez mais famílias. E depois de ler este artigo, também vai ficar convencido.

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
Dia Internacional do Coelho: aqui estão 7 curiosidades sobre estes animais tão fofos
SÁBADO 27 de setembro de 2025 às 12:05
Coelho conquista famílias: sete curiosidades sobre estes animais
Coelho conquista famílias: sete curiosidades sobre estes animais François Dorothé

Dia 27 de setembro, celebra-se o Dia Internacional do Coelho, uma data que pretende valorizar estes animais únicos, presentes em lares como animais de estimação, nas quintas e até na vida selvagem portuguesa. Mais do que fofura, os coelhos escondem curiosidades surpreendentes e desempenham papéis essenciais nos ecossistemas. E nós contamos-lhe tudo!

Saiba mais no

A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Dia Internacional do Coelho: aqui estão 7 curiosidades sobre estes animais tão fofos