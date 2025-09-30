Sábado – Pense por si

Pets

Peso a mais, saúde a menos. Estas são as 6 doenças mais associadas à obesidade em cães e gatos

O peso a mais sobrecarrega articulações, coração e fígado e aumenta riscos em cirurgias.

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
Peso a mais, saúde a menos. Estas são as 6 doenças mais associadas à obesidade em cães e gatos
SÁBADO 30 de setembro de 2025 às 09:15
Peso a mais, saúde a menos. Estas são as 6 doenças mais associadas à obesidade em cães e gatos
Peso a mais, saúde a menos. Estas são as 6 doenças mais associadas à obesidade em cães e gatos

A obesidade é a “doença de base” mais subestimada nos nossos patudos. Um bocadinho de peso a mais parece inofensivo, mas por baixo do pelo extra há inflamação, sobrecarga das articulações e órgãos a trabalhar no limite. Descubra as 6 doenças mais comuns associadas ao excesso de peso em cães e gatos.

Leia o artigo na íntegra no site da

Tópicos Obesidade Doenças e condições Doenças
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Peso a mais, saúde a menos. Estas são as 6 doenças mais associadas à obesidade em cães e gatos