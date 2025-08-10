Se o seu amigo faz estas 5 tarefas diárias, não há dúvidas:é um patudo feliz!

A vida com um cão é feita de momentos imprevisíveis, desde brincar na lama a correr pela sala ou o olhar desconfiado ao apresentar-lhe um novo brinquedo. Mas, entre estas aventuras, é essencial que haja uma base sólida: as rotinas.

Porquê? Porque os cães adoram a previsibilidade. Saber que certas coisas acontecem sempre à mesma hora transmite-lhes segurança e confiança. Vamos explorar as 5 rotinas que fazem a diferença na vida do seu cão e, consequentemente, também na sua!

Leia o artigo na íntegra no site da Pets and Company