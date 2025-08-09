Sábado – Pense por si

O seu cão ou gato deixa-lhe presentes indesejados perto da cama? Há uma razão para isso

Apesar de ser assustador, este comportamento tem uma boa intenção por parte do patudo.

SÁBADO 09 de agosto de 2025 às 11:39
Cão oferece 'presentes' perto da cama por instinto
Cão oferece "presentes" perto da cama por instinto

Se alguma vez acordou com um brinquedo, um bocado de comida, ou, nos casos mais selvagens, um inseto ou até um pequeno animal, deixado ao lado da cama pelo seu cão ou gato… não é o único. Pode parecer estranho, mas este comportamento tem uma intenção positiva.

Leia o artigo na íntegra no site da

