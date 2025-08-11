Quer saber se o seu gato realmente tem estima por si? Estes são os 4 sinais a que tem que estar atento

Os felinos mostram-nos formas inconfundíveis como prova de amor! Saiba quais são.

Para muitos, os gatos têm a fama de independentes e até de frios… mas quem convive com um sabe que, quando gostam de alguém, fazem questão de o mostrar!

Se tem dúvidas sobre os sentimentos do seu felino por si, aqui ficam 4 sinais claros de que o seu gato gosta mesmo de si:

Leia o artigo na íntegra no site da Pets and Company