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Hoje é Dia de Abraçar o Gato. Mas será que é um dia feliz para o seu felino? Nós temos a resposta

Nem todos os gatos gostam de abraços, mas isso não impede os tutores de tentarem. Sobretudo nesta data especial.

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Hoje é Dia de Abraçar o Gato. Mas será que é um dia feliz para o seu felino? Nós temos a resposta
SÁBADO 04 de junho de 2026 às 10:43
Hoje é Dia de Abraçar o Gato. Mas será que o seu felino vai gostar de celebrar?
Hoje é Dia de Abraçar o Gato. Mas será que o seu felino vai gostar de celebrar?

Existe um dia para celebrar praticamente tudo, por isso era apenas uma questão de tempo até os gatos terem também um feriado dedicado aos abraços. O Dia de Abraçar o Gato celebra-se a 4 de junho e presta homenagem a uma das experiências mais imprevisíveis da vida moderna: tentar abraçar um felino sem levar uma patada. Porque quem vive com gatos sabe perfeitamente que o carinho felino funciona sob regras muito específicas. 

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