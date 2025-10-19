Sábado – Pense por si

Pets

Medidas extremas! Cidade espanhola de Terrassa trava adoções de gatos pretos no Halloween

Trata-se de uma medida preventiva para evitar rituais, maus-tratos e adoções impulsivas.

Capa da Sábado Edição 15 a 21 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 15 a 21 de outubro
Medidas extremas! Cidade espanhola de Terrassa trava adoções de gatos pretos no Halloween
SÁBADO 19 de outubro de 2025 às 10:25
Cidade espanhola de Terrassa trava adoções de gatos pretos no Halloween
Cidade espanhola de Terrassa trava adoções de gatos pretos no Halloween

A cidade espanhola de Terrassa, na Catalunha, vai suspender temporariamente a adoção de gatos pretos durante o período de Halloween, numa medida preventiva para evitar rituais, maus-tratos e adoções impulsivas ligadas a superstições. 

Leia o artigo na íntegra no site da .

Artigos Relacionados
Tópicos Adoção Maus-tratos Terrassa
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Medidas extremas! Cidade espanhola de Terrassa trava adoções de gatos pretos no Halloween