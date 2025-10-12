Sábado – Pense por si

Bocejos, pestanejares seguidos e fechares de olhos lentos. Qual o significado da linguagem subtil dos gatos

Os felinos são 'experts' em comunicação não verbal, e compreender o que eles querem dizer pode fazer toda a diferença.

SÁBADO 12 de outubro de 2025 às 10:29
Os gatos “falam” baixinho. Não com miados dramáticos, mas com microgestos que podem passar despercebidos aos tutores menos atentos. Um bocejo fora de horas, dois pestanejares seguidos, aquele fechar de olhos lento que parece ser um sorriso. Ler estes sinais pode fazer maravilhas à sua relação com o patudo, por isso vamos traduzir do “felinês”.

Bocejos podem ser sinal de relaxamento ou descompressão

Um bocejo num contexto calmo, a apanhar sol ao fim da tarde ou enquanto está enroscado na mantinha preferida costuma significar descontração. Mas em situações ambíguas, como a aproximação de alguém novo, um ruído súbito ou a presença de outro animal, o bocejo pode funcionar como uma “válvula de alívio”. O gato gere uma pequena tensão, reorganiza emoções e mostra que prefere manter as coisas tranquilas. Se o bocejo surge durante a interação, é sinal que deve acalmar o ritmo, e optar por uma voz suave, movimentos lentos e opção de afastamento. 

