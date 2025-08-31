Sábado – Pense por si

Pets

Já ouviu falar da Peanut, a cadela que ficou viral pelo seu amor por peluches?

Os funcionários e voluntários da HSBC perceberam que sempre que davam um peluche a Peanut, ela ficava com ele durante horas, sem nunca o largar.

Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
Já ouviu falar da Peanut, a cadela que ficou viral pelo seu amor por peluches?
SÁBADO 31 de agosto de 2025 às 10:20
Peanut - Humane Society of Broward County
Peanut - Humane Society of Broward County

Hoje trazemos-lhe a história viral de Peanut, uma pitbull carinhosa e brincalhona que chegou à Humane Society de Broward County (HSBC) na Florida, EUA, quando tinha 7 anos. Os novos tratadores não sabiam muito sobre ela: apenas que tinha vindo de outro abrigo e que era obcecada por... peluches. 

Os funcionários e voluntários da HSBC perceberam que sempre que davam um peluche a Peanut, ela ficava com ele durante horas, sem nunca o largar. Como se a confortasse. E a partir daí começaram a oferecer-lhe vários brinquedos e a deliciar-se com a ternura com que Peanut os tratava e oferecia a quem passava. 

Leia mais em

Tópicos Romance Brinquedos Namoro HSBC Broward County Estados Unidos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Já ouviu falar da Peanut, a cadela que ficou viral pelo seu amor por peluches?