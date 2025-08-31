Já ouviu falar da Peanut, a cadela que ficou viral pelo seu amor por peluches?

Os funcionários e voluntários da HSBC perceberam que sempre que davam um peluche a Peanut, ela ficava com ele durante horas, sem nunca o largar.

Hoje trazemos-lhe a história viral de Peanut, uma pitbull carinhosa e brincalhona que chegou à Humane Society de Broward County (HSBC) na Florida, EUA, quando tinha 7 anos. Os novos tratadores não sabiam muito sobre ela: apenas que tinha vindo de outro abrigo e que era obcecada por... peluches.

Os funcionários e voluntários da HSBC perceberam que sempre que davam um peluche a Peanut, ela ficava com ele durante horas, sem nunca o largar. Como se a confortasse. E a partir daí começaram a oferecer-lhe vários brinquedos e a deliciar-se com a ternura com que Peanut os tratava e oferecia a quem passava.

