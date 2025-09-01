Sábado – Pense por si

Vive num apartamento alto e o seu gato é um aventureiro? Saiba como manter as janelas e varandas seguras para evitar acidentes

Estes podem ser os locais mais assustadores para quem tem um felino. Damos-lhe várias dicas para que tenha dias mais descansados

Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
01 de setembro de 2025 às 09:12
Os gatos são animais curiosos por natureza. Adoram apanhar sol no parapeito da janela e observar as pessoas e vida lá fora. Mas se vive num apartamento alto, essa curiosidade pode ser perigosa. As quedas de janelas ou varandas são mais comuns do que se pensa e podem provocar ferimentos graves no seu felino. Saiba como mantê-lo em segurança, sem retirar estes momentos de lazer. 

