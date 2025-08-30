Sábado – Pense por si

Pets

Os porcos também podem ser animais de estimação. Conheça as raças mais adequadas para ter em casa

São pequeninos, são adoráveis e estão prontos para fazer parte da família.

Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
Os porcos também podem ser animais de estimação. Conheça as raças mais adequadas para ter em casa
SÁBADO 30 de agosto de 2025 às 10:37
Porcos de estimação: conheça raças adequadas para adoção e integrar na família
Porcos de estimação: conheça raças adequadas para adoção e integrar na família

Nos últimos anos, tem-se assistido a um crescente interesse por animais de estimação menos convencionais, como é o caso dos porcos. E engana-se se pensa que estes animais são apenas próprios para a quinta ou para o campo. Com as devidas condições e cuidados, os porcos podem ser excelentes companheiros domésticos, carinhosos, inteligentes e surpreendentemente limpos.

Tal como outros animais, é fundamental conhecer as diferentes raças disponíveis, pois nem todos os porcos têm o mesmo porte, comportamento ou necessidades. Por isso, damos-lhe a conhecer 5 raças muito populares entre as famílias.

Leia mais no 

Tópicos Animais
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Os porcos também podem ser animais de estimação. Conheça as raças mais adequadas para ter em casa