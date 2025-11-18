Sábado – Pense por si

A ciência tem provas! Os cães foram nossos companheiros de estrada e de vida desde sempre

O melhor amigo do Homem também foi o melhor companheiro de viagem. É a ciência que o diz.

SÁBADO 18 de novembro de 2025 às 10:08
Os cães não “foram a reboque” dos humanos: foram co-viajantes. É a conclusão que sai de um novo estudo de ADN antigo, publicado pela Science, que cruza genomas de cães e de pessoas ao longo de milénios e mostra mudanças sincronizadas nas duas espécies. Sempre que nós mudávamos de lugar ou de estilo de vida, eles mudavam connosco. Em termos técnicos, chama-se co-dispersão; na prática, é a confirmação genética da velha história do "melhor amigo" desde a pré-história.

Tópicos História Genética Ciência e tecnologia
