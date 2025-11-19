Sábado – Pense por si

Pets

Tempestades e cheias andam de mãos dadas. Siga estas dicas para proteger os seus animais

Numa cheia, cada minuto conta. Saiba o que deve fazer para manter o seu animal de estimação em segurança.

Lusa 19 de novembro de 2025 às 08:46
Em Portugal, as cheias são um risco sazonal, por isso preparar-se com antecedência para proteger os seus animais de estimação evita decisões à pressa. É importante saber para onde ir, quem pode acolher o animal e ter uma lista do que levar. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda planear rotas e kits para abrigo, e isso inclui as necessidades dos animais de companhia.

