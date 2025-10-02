Sábado – Pense por si

Para que servem, afinal, os bigodes dos gatos? Nós contamos-lhe tudo!

Os gatos confiam nos bigodes para navegar, comunicar e, claro, fazer poses com estilo.

02 de outubro de 2025 às 09:41
Se há coisa que dá charme a um gato são aqueles fios longos e teimosos à volta do focinho. Mas os bigodes, tecnicamente chamados de 'vibrissas', não estão ali só para dar um ar ainda mais fofo ao seu patudo. São ferramentas sensoriais de alta precisão, tão importantes como os olhos e as orelhas, que ajudam a navegar, a comunicar, a caçar e a proteger os olhos.

