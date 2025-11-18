Sábado – Pense por si

Emocionante! Foi captado o primeiro nascimento de uma Orca na Natureza

As imagens foram captadas na Noruega, por equipas da Norwegian Orca Survey e do projeto Orca Channel.

O nascimento de um filhote de orca foi registado na natureza pela primeira vez na história, em imagens e vídeos de grande detalhe captados no norte da Noruega. O momento, ocorrido a 2 de novembro de 2025, ao largo de Skjervøy, permitiu documentar não só o parto, mas também a primeira hora de vida da cria, algo inédito para a ciência e para a conservação destes mamíferos marinhos.

