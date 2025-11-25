Sábado – Pense por si

O caso de Nuno Markl leva-nos a pensar: cães podem pressentir que o dono está a ter um AVC? Nós temos a resposta!

Há muitos doentes e familiares que recordam um detalhe em comum: no dia do AVC, o cão lá de casa estava diferente.

25 de novembro de 2025 às 09:04
Cão recebe carinho enquanto se investiga se também sofrem de AVC
Quando se fala de cães a adivinharem as doenças dos donos, é fácil entrar em terreno de mito. No caso do AVC (Acidente Vascular Cerebral), a pergunta impõe-se: podem eles mesmo sentir que um AVC está a acontecer ou prestes a acontecer?

Há já bastante investigação a mostrar que os cães conseguem detetar algumas doenças, como reconhecer quedas de açúcar em pessoas com diabetes, através do cheiro, alertar para crises epiléticas e até reconhecer o cancro, através da identificação de compostos específicos no hálito, urina ou suor. Nestes casos, os cães reagem a alterações químicas e mudanças de comportamentos que os humanos não conseguem notar tão cedo. 

