As últimas palavras de Hugo van der Ding à sua musa de quatro patas, com quem dividiu a vida durante 14 anos

O artista anunciou a partida da sua gata e fiel companheira de longa data. A patuda tinha 14 anos.

10 de março de 2026 às 15:56
Hugo van der Ding despede-se da sua musa de quatro patas, Madame Koziu
Hugo van der Ding despede-se da sua musa de quatro patas, Madame Koziu Teatro Municipal do Porto

O ilustrador e humorista Hugo van der Ding utilizou as suas redes sociais para comunicar o falecimento de Madame Koziu, a sua gata e companheira de longa data. Numa homenagem partilhada com os seus seguidores, o artista assinalou o fim de uma relação de 14 anos, marcados por uma convivência próxima e pela presença constante da felina na sua vida pessoal e profissional.

