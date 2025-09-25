Sábado – Pense por si

Pets

As bolas de pelo são um problema? Saiba porque acontecem e como pode ajudar o seu gato

Descubra porque acontecem e como dar descanso ao seu gato (e ao seu sofá).

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de setembro
As bolas de pelo são um problema? Saiba porque acontecem e como pode ajudar o seu gato
SÁBADO 25 de setembro de 2025 às 10:42
Bolas de pelo: porque acontecem e como ajudar o seu gato
Bolas de pelo: porque acontecem e como ajudar o seu gato

Os gatos são os reis da higiene. Entre sestas e brincadeiras, nunca pode faltar a tarefa de lamber o pelo. Esse ritual de limpeza deixa-os sempre impecáveis, mas tem um efeito colateral pouco glamouroso: os famosos vómitos de bolas de pelo. Hoje explicamos-lhe como se formam e que cuidados deve ter. 

Leia o artigo na integra no site da .

Tópicos Serviços de limpeza Crime lei e justiça
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

As bolas de pelo são um problema? Saiba porque acontecem e como pode ajudar o seu gato