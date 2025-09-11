Sábado – Pense por si

Pets

A sua gata está no cio? Ensinamos-lhe a cuidar da sua amiga! Saiba como prevenir problemas

O cio é uma fase natural do ciclo reprodutivo das gatas, mas pode trazer desafios tanto para o animal como para os tutores.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
A sua gata está no cio? Ensinamos-lhe a cuidar da sua amiga! Saiba como prevenir problemas
SÁBADO 11 de setembro de 2025 às 10:04
Gatas no cio: saiba como cuidar e prevenir problemas
Gatas no cio: saiba como cuidar e prevenir problemas

Se a sua gata começou com miados intensos, comportamentos diferentes e até tentativas de fuga, pode estar a entrar na fase do cio. Saber reconhecer estes sintomas, oferecer os cuidados adequados e entender as formas de prevenção é essencial não só para o bem-estar da felina, mas também para evitar problemas de saúde e ninhadas indesejadas. Nós ajudamos.

Leia o artigo na integra no site da

Artigos Relacionados
Tópicos Saúde Crime lei e justiça
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

A sua gata está no cio? Ensinamos-lhe a cuidar da sua amiga! Saiba como prevenir problemas