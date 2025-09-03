Sábado – Pense por si

Pets

Estas são as 6 raças de gatos mais comuns em Portugal. Conhece todas? Descubra as características de cada uma

Europeu Comum, Siamês e Persa estão no top 3 das mais escolhidas pelas famílias portuguesas.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
03 de setembro de 2025 às 09:42
Gatos de diferentes raças
Gatos de diferentes raças

Quem vive com gatos sabe que cada felino tem a sua própria personalidade, mas algumas raças parecem ter conquistado em força os corações dos portugueses. Do europeu comum, que é praticamente “o gato da vizinhança”, aos exuberantes Bengals que parecem mini leopardos, não faltam felinos em cada canto do País. Fica a lista das 6 raças mais populares e o que as torna tão irresistíveis para as famílias.

Tópicos Crime lei e justiça Família Portugal
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Estas são as 6 raças de gatos mais comuns em Portugal. Conhece todas? Descubra as características de cada uma