Sábado – Pense por si

Pets

Beber um chá enquanto faz festinhas a um gato? Conheça estes 2 "cat cafés" muito especiais

São os únicos em Portugal e combinam boa comida e momentos de ternura com felinos.

SÁBADO 07 de setembro de 2025 às 10:14
Para os amantes de gatos, partilhar momentos de descontração com estes animais é sinónimo de pura felicidade. Mas e se também pudesse fazê-lo fora de casa? Em Portugal existem dois espaços muito especiais onde o aroma do café se mistura com o ronronar tranquilo dos gatos: o 'Pet & Tea', em Coimbra, e 'O Porto dos Gatos', no coração do Porto. 

Leia o artigo completo no site da Pets and Company.

Tópicos Café Animais Porto Coimbra Portugal
