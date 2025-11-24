Figura maior do ‘reggae’ Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Vencedor de dois Grammys, ambos por melhor álbum de ‘reggae’ (em 1986 e em 2013), Cliff entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2010.

O cantor jamaicano Jimmy Cliff, um dos maiores responsáveis por introduzir o ‘reggae’ na cultura popular, morreu aos 81 anos, vítima de pneumonia, anunciou esta segunda-feira a família nas redes sociais.

“A todos os fãs pelo mundo fora, por favor saibam que o vosso apoio foi a sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava mesmo cada admirador pelo seu amor”, pode ler-se na mensagem publicada na conta oficial do músico no Instagram, que não indica a data da morte do cantor.

Autor de êxitos como “You Can Get It If You Really Want” ou “Wonderful World, Beautiful People”, Cliff foi “fundamental na apresentação do ‘reggae’ a uma audiência internacional, em grande parte devido à sua atuação no marcante filme ‘The Harder They Come’”, de Perry Henzell, como lembra a entrada da Enciclopédia Britânica sobre o artista.

Nascido em 1944 em Somerton, na Jamaica, Jimmy Cliff começou a gravar ainda adolescente quando se mudou para Kingston, antes de seguir para Londres, em 1965.

Com um grande número de adeptos na América do Sul, Cliff fez sucesso em 1970 com “Wonderful World, Beautiful People”, dois anos antes de "The Harder They Come", mantendo-se uma figura de renome a nível internacional para lá dos anos 1990, com versões de temas como “I Can See Clearly Now”.

