Plutónio e reggaeton na festa de Fim de Ano em Lisboa

Plutonio foi o artista português mais ouvido do ano no Spotify

Plutonio e DJ Mojo, acompanhado por MC Márcio Jesus, são os artistas que vão marcar presença na Festa de Fim do Ano no Terreiro do Paço, em Lisboa, anunciou esta quinata-feira a empresa municipal responsável pela animação cultural.

Em comunicado, a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural refere que a noite começa pelas 21:30 com o DJ Mojo, acompanhado pelo MC Márcio Jesus, com uma apresentação musical entre o 'afro-house' e o pop, passando pelo 'reggaeton' e pelos 'urban beats'.

O cantor Plutonio sobe ao palco a partir das 22:30, com ritmos como o 'hip-hop/trap' e o 'R&B'.

"Português, de raízes moçambicanas, é um dos nomes mais versáteis e consistentes da lusofonia, autor de diversos hits e do primeiro álbum exclusivamente digital português a atingir um disco de platina e, sucessivamente, disco de dupla platina", é referido na nota, acerca do artista.

O final do seu concerto assinala a contagem decrescente para a meia-noite, sendo seguido de 10 minutos de fogo-de-artifício, a partir do rio Tejo, sincronizado com 250 drones.

A animação prolonga-se até às 01:00 do dia 01 de janeiro com DJ Mojo de volta aos comandos musicais, desta vez acompanhado pelo MC Helder Tavares, para apresentarem o espetáculo "I Love Reggaeton".

O espetáculo, com entrada gratuita, é recomendado para maiores de 6 anos e tem um acesso exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida na Avenida Infante Dom Henrique/Rua dos Arameiros (Campo das Cebolas).