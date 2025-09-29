Doja Cat atua em Lisboa em 2026

Uma das artistas de maior sucesso do globo, a norte-americana volta a Portugal em junho do próximo ano, depois de já ter atuado no festival Rock in Rio Liboa.

A rapper e cantora dá, no próximo ano, o seu segundo concerto em Portugal

A rapper e cantora dá, no próximo ano, o seu segundo concerto em Portugal Casey Flanigan/imageSPACE / MediaPunch /IPX

A rapper, cantora e escritora de canções norte-americana Doja Cat vai atuar em Portugal em 2026. O anúncio foi feito pela promotora do concerto, a Live Nation, que adiantou alguns detalhes: o concerto acontecerá na MEO Arena (Pavilhão Atlântico) a 2 de junho de 2026.

O concerto insere-se numa digressão mundial de apresentação de Vie, o mais recente álbum da artista norte-americana de 29 anos, editado há apenas três dias, a 26 de setembro. Em comunicado, a promotora do espetáculo adianta que os bilhetes estarão disponíveis "a partir de uma pré-venda" em "mercados selecionados" e através de uma "pré-venda exclusiva para fãs, que começa na quarta-feira, 1 de outubro". Outras pré-vendas acontecerão "ao longo da semana" antes "da abertura da venda geral, que terá início na sexta-feira, 3 de outubro".

Uma das artistas com maior sucesso do globo, autora de temas como Paint the Town Red, Woman, Say So, Streets, Need to Know, Boss B*tch e Kiss Me More (um dueto com SZA), Doja Cat conta já com cinco álbuns de estúdio editados. O disco anterior, Scarlet (2023), motivou uma digressão que, em 2024, levou Doja Cat a estrear-se em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa, num dia em que, além da cabeça de cartaz, atuaram ainda Camila Cabello, Ne-Yo, Aitana, Luísa Sonza e Pedro Sampaio, entre outros.