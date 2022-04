Celebrar Abril em grande com música

Os 48 anos do 25 de abril de 1974 servem de pretexto para o reencontro - finalmente, com a pandemia controlada - dos artistas com o público. Fernando Tordo antecipa a data, já esta sexta feira, dia 22, às 21h, com Abril. Cantigas de Antes e Depois, um espetáculo no Teatro Maria Matos (com bilhetes a €25), recorda os compositores e cantores que marcaram a música revolucionária, antes, durante e depois do 25 de Abril.