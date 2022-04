Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. De uma infância passada nos loucos anos 90, em Pernambuco, a uma adolescência na efervescência do Rio de Janeiro, a carreira de Eduarda Bittencourt, cujo alter-ego é Duda Beat, surge de um coração despedaçado e de uma busca incessante por um amor correspondido e sincero, nos dias desprendidos de hoje. Em 2022, a brasileira está de volta à Europa numa tour com passagem por Berlim, Paris, Londres, Dublin, Lisboa, Porto e Madrid. Nos dias 22 e 23 de Abril, a sala do Capitólio, em Lisboa, e o Hardclub, no Porto, serão as pistas de dança onde Duda Beat partilha as suas histórias, na inspiração que é a sua vida. Os bilhetes custam €25 para Lisboa e €20 para o Porto.