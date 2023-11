A música de Devendra Banhart a pairar sobre nós

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

O músico e cantor não é supersticioso: depois de atuar em Portugal na antecâmara da Covid-19, regressa para duas atuações com um disco novo na bagagem. Desta vez, sem uma pandemia em perspetiva.

Quando Devendra Banhart atuou em Portugal pela última vez, em fevereiro de 2020 no Porto (Hard Club) e em Lisboa (Capitólio), ninguém imaginava o que os meses e anos seguintes trariam: confinamentos, recolheres obrigatórios e uma pandemia que fechou o mundo dentro de casa. Para alguns, foi até o último concerto antes da Covid-19 enclausurar toda a gente em quatro paredes.

Sem superstições, o cantor, guitarrista e escritor de canções venezuelano-americano está de regresso para duas atuações, em Lisboa e Braga, dia 7 de novembro no Coliseu dos Recreios e no dia seguinte no Theatro Circo. Na bagagem traz um disco novo, Flying Wig, um álbum de canções serenas, atmosféricas e dormentes.