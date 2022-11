A Família Netanyahu. Um romance sobre ser judeu (mesmo não querendo)

"Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras, cada família infeliz é infeliz à sua maneira" escreveu Tolstói em Anna Karénina. Já para Larry David (criador de Seinfeld), todas as famílias judaicas são iguais e esta teoria é reforçada por Joshua Cohen no livro A Família Netanyahu, vencedor do Prémio Pulitzer para Ficção em 2021. Na página 72 do livro publicado pela D. Quixote há uma situação que parece decalcada de uma conversa entre os Costanza em qualquer episódio Seinfeld.