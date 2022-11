Comer do bom e do melhor com Sttau Monteiro

As convicções antissalazaristas levaram o jornalista a recorrer a pseudónimos, mesmo quando escrevia sobre culinária. Ana Marques Pereira reuniu-os no recém-editado "Luís de Sttau Monteiro Gastrónomo".

Queixava-se a Guidinha, nos tempos idos da Primavera Marcelista de 1969-70, daquela altura "quando chega o fim do mês e a gente só come arroz disto e daquilo, principalmente arroz de nada que é um que se faz num instante e é barato".

Lamentava-se a miúda do bairro da Graça nas "Redacções da Guidinha" para o suplemento "A Mosca" do Diário de Lisboa e, por certo, disso muito se condoía o seu criador, que no mesmo vespertino ia vertendo crónica das idas a restaurantes de nomeada da capital, como O Escorial e O Polícia.