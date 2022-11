X-O Rowenta: aspirar sem limites?

08 de novembro Íris Fernandes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

É o primeiro aspirador trenó e sem fios do mercado. Leve, chega a todo o lado, tem autonomia de hora e meia e é silencioso

Não será preciso dizer, pelo enunciado, que considero varrer um ato irrefletido e aspirar uma tarefa especialmente irritante – é que eu cresci no tempo em que os aspiradores eram tanques de guerra de pavio curto. Os móveis, os rodapés e as pernas das cadeiras e mesas levavam sovas (o que, se era mau para eles, era uma tortura sonora para mim), e as tomadas ficavam sempre longe demais. Enfim, memórias.