Subir o Empire State sem sair do sofá? Só com o videojogo do Spider-Man

É uma Nova Iorque rica e actual (é possível ver o futuro Hudson Yards em construção, um grande projecto urbanístico da cidade que estará pronto no próximo ano), um deleite a ser explorado com a ajuda das teias do Homem-Aranha, enquanto este está constantemente a lançar linhas de diálogo com o seu típico humor.



Como seria de esperar, além das missões principais, esta Nova Iorque está cheia de ocupações paralelas que irão manter qualquer um entretido durante dezenas de horas. Isto enquanto se trepam alguns dos mais icónicos edifícios do mundo sem sequer sair do sofá.

Foi uma das grandes revelações da E3 de 2016: um novo jogo de Spider-Man estaria a ser preparado para a PlayStation 4. Dois anos passaram e uma das grandes aventuras do ano está quase a chegar. A data já está marcada - o lançamento do jogo está agendado para 7 de Setembro, dia a partir do qual passará a ser possível saltar de edifício em edifício nas ruas sempre movimentadas de Nova Iorque com um dos super-heróis favoritos de toda a gente.Desenvolvido pela Insomniac Games, responsável por alguns exclusivos da PlayStation, como Ratchet & Clank e Resistance, Spider-Man vem matar a fome por um bom jogo com o Homem-Aranha, 14 anos depois do fantástico Spider-Man 2 para as consolas da altura (PlayStation 2, Xbox ou GameCube).A estratégia é a mesma que se tem usado nos filmes: começar de novo e recontar mais uma vez a história do Homem-Aranha.Numa demonstração do jogo para a imprensa a 2 de Agosto, em Lisboa, foi possível explorar a Nova Iorque que a Insomniac imaginou para a existência da personagem da Marvel nas consolas de última geração. É um jogo em mundo aberto (ou seja: o jogador tem liberdade para circular por onde quiser no mapa de jogo e de controlar a ordem dos eventos), como de resto seria expectável, com uma sensação de movimento muito próxima de outro jogo da produtora, Sunset Overdrive, misturado com a maravilhosa anarquia de Infamous, um dos exclusivos mais populares da PlayStation.