Viola Davis ao comando de um exército de mulheres

Em A Mulher-Rei, a atriz premiada com um Óscar por Vedações, agora na pele de uma heroína africana do século XIX, prova que é uma força na indústria hollywoodiana. Estreou hoje em Portugal.

O som de Viola é forte, por vezes estridente, mas surgiu tarde. Viola Davis, um Óscar (melhor atriz secundária por "Vedações" de Denzel Washington em 2016), um Emmy ("Como Defender um Assassino", 2015, série da fábrica Shonda Rimes) e dois Tony (as peças teatrais "King Hedley II", em 2001 e a reposição de "Vedações" em 2010, ambas de August Wilson), só seria verdadeiramente notada aos 43 anos, com a versão cinematográfica de "Dúvida" de John Patrick Shanley (2008), onde dez minutos de confronto entre a sua personagem, uma mãe humilde preocupada com o futuro do filho pré-adolescente gay e uma madre superiora interpretada pela santa do ecrã Meryl Streep espoletaram um estilo intenso.