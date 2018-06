Vêm aí os Morcheeba

A banda britânica regressa a Portugal para um concerto único, na quarta, dia 20, no Casino Estoril

É no Casino Estoril, esta quarta-feira, 20, às 22h, que os Morcheeba regressam a Portugal, num espectáculo que prometem intimista, percorrendo êxitos - do incontornável Rome Wasn't Built In a Day a Part of the Process, Be Yourself, World Looking In ou Otherwise - e apresentando o novo disco, Blaze Away.



Será um reencontro ansiado pelos fãs portugueses, que já não vêem a banda britânica desde 2011, ano em que apresentou Blood Like Lemonade (o álbum que assinalou o regresso da vocalista Skye Edwards ao projecto dos irmãos Paul e Ross Godfrey, do qual se tinha afastado em 2003), em Lisboa e no Algarve. Bilhetes de €35 a €100.