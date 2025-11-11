Não aguentamos tanta fofura! Conheça a Manela, a nova cadelinha de Madalena Abecasis

Manela fazia parte de uma ninhada que ia ser entregue a um canil e acabou por ser adotada pela influencer.

A nova cadelinha de Madalena Abecasis chama-se Manela e já derreteu a Internet e a família inteira. A criadora de conteúdos revelou recentemente que decidiu acolher a bebé patuda depois de saber que a ninhada onde nasceu ia ser entregue a um canil. Uma família de acolhimento temporário resgatou os cachorros e perguntou a Madalena se queria ajudar. E a influencer não conseguiu dizer que não.

Manela é ainda minúscula, com cerca de quatro semanas de vida, e chegou a casa da influencer no dia 10 de novembro. Nos vídeos partilhados, vê-se a cadelinha profundamente relaxada, a dormir enroscada e a despertar a curiosidade do irmão mais velho, Carlos, o cão Serra da Estrela da família.

Veja o vídeo ternurento do momento em que os filhos de Madalena Abecasis conheceram a pequena Manela.